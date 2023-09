La Vivaldi ne tient plus qu'à un siège

La projection, développée samedi dans les quotidiens partenaires du sondage, voit la Vivaldi ne plus occuper que 76 des 150 sièges que compte la Chambre des représentants.

Seuls deux partis de la coalition sortante enregistreraient une progression : Vooruit (14 sièges, +5 par rapport à 2019) et le MR (15, +1). Les autres formations politiques seraient en baisse : CD&V (10 sièges, -2), PS (16 sièges, -3), Ecolo (10 sièges, -3), Groen (4 sièges, -4) et surtout l'Open Vld du Premier ministre Alexander De Croo (7 sièges, -5).

Tous les partis d'opposition sortiraient renforcés, à l'exception de la N-VA (19 sièges, -6) et de DéFI (1 siège, -1). Le Vlaams Belang deviendrait le premier groupe parlementaire, fort de 25 députés (+7). Le PTB et le PVDA, qui forment un groupe commun à la Chambre enregistreraient la progression la plus importante (21 sièges, +9, dont 13 pour le PTB et 8 pour le PVDA). Les Engagés obtiendraient 8 sièges (+3).

Côté flamand, le bloc nationaliste (N-VA et Vlaams Belang) serait à un siège de la majorité dans le groupe linguistique néerlandophone (44 sur 89).

Par famille politique, les socialistes seraient en tête avec 30 sièges.