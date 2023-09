Le centre de formation de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles inauguré samedi

Le bâtiment, nommé K9-4 PolBru, abrite aussi de nombreuses salles pour les cours de formation théorique. Il est désormais opérationnel et il a ouvert ses portes au public samedi entre 10h00 et 15h00. Les visiteurs ont pu découvrir les lieux et profiter de démonstrations de la brigade canine et de la brigade d'intervention de la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles.