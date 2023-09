Les Belges à l'étranger - Avec Openda buteur et passeur, Leipzig partage face au Bayern

En six minutes de jeu, Loïs Openda et les siens ont presque mis le Bayern KO debout. Le Diable Rouge a d'abord ouvert le score (20e) avant de se transformer en passeur décisif pour Castello Lukeba six minutes plus tard (26e).

En seconde période, le nouveau buteur du Bayern, Harry Kane, a marqué sur penalty pour relancer son équipe (57e). Un but qui a galvanisé les Bavarois puisque ces derniers ont renversé la partie à vingt minutes de la fin du match avec l'égalisation signée Leroy Sané (70e).

Loïs Openda a cédé sa place en toute fin de match à Fabio Carvalho (86e).

Galatasaray a arraché une victoire à domicile contre Ankaragucu (2-1) lors de la septième journée de Super Lig en Turquie. Trois points qui permettent aux Stambouliotes de reprendre provisoirement la tête du championnat et de rester invaincus.

Après avoir encaissé au retour des vestiaires (49e), Galatasaray ne tardait pas à répliquer pour remettre l'égalité au marquoir grâce à Zaha (56e). Un quart d'heure plus tard, Bilazer concédait un autobut qui mettait les Stambouliotes aux commandes (70e).

Sur le banc pour débuter la rencontre, Dries Mertens est monté au jeu à la place de Tete (73e).