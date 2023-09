Les portes de la Foire de Liège s'ouvrent pour un mois et demi

Le cœur de la Cité ardente fourmillera dès samedi d'amoureux de lacquemants et autres croustillons. La Foire d'octobre de Liège ouvre en effet ses allées jusqu'au 12 novembre pour le plus grand plaisir des petits et grands. L'inauguration de cette 163e édition de "la plus ancienne et plus grande foire de Belgique", selon la Ville de Liège, aura lieu à 15h00 avec un cortège centré autour des géants Tchantchès et Nanesse, personnages du folklore liégeois.