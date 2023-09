Lou Deprijck enterré en musique à Lessines

Le cortège funéraire a d'abord marqué un arrêt devant la maison de Francis "Lou" Deprijck, décédé fin septembre à l'âge de 77 ans, avant de rejoindre l'église Saint-Pierre de Lessines vers 10h30, où ses musiciens ont joué en direct. Dans l'assistance se trouvait notamment le prince Laurent. La cérémonie a pris fin peu après midi avec une présence médiatique discrète, selon les souhaits de la famille.

Cercueil bardé de chapeaux, en référence au style du producteur moustachu, le corbillard a cheminé sur les notes de la plus célèbre de ses chansons, sortie en 1977 et dont Plastic Bertrand s'était fait l'interprète. Au cimetière, un géant et une fanfare doivent accueillir la dépouille pour la mise en terre.

Le chanteur avait donné l'un de ses derniers concerts en juillet 2022, lors du Bal National à Bruxelles.