Mondiaux de gymnastique artistique - La Belgique à la 6e place provisoire après sa subdivision

Maxime Gentges, Luka van den Keybus, Noah Kuavita, Glen Cuyle et Nicola Cuyle défendaient les couleurs de la Belgique. Ils ont obtenu, dans l'ordre, 42.865 points aux barres parallèles, 38.766 à la barre fixe, 41.332 au sol, 38.599 au cheval d'arçon, 41.232 aux anneaux et 42.300 au saut. Les Belges occupent la sixième place après le passage de huit nations. Le Japon trône actuellement en tête avec 258,228 devant la Grande-Bretagne (254.193) et la Turquie (247,692).

Seize pays doivent encore disputer leurs qualifications. La dernière subdivision commencera dimanche à partir de 12h15. Ce n'est qu'à l'issue de celle-ci que l'on connaitra les huit équipes qualifiées pour la finale de mardi. Les finales individuelles se dérouleront plus tard dans la semaine.

La Belgique vise une qualification pour les Jeux Olympiques 2024. La Chine, le Japon et la Grande-Bretagne sont déjà qualifiées. Neuf tickets pour Paris sont en jeu lors de ces Mondiaux.