Tournoi de qualification olympique de volley - La Belgique s'incline après avoir frôlé l'exploit contre la Pologne, championne d'Europe

La Belgique (FIVB 22) a frôlé l'exploit contre la Pologne, N.1 mondiale et championne d'Europe, dans son premier match du tournoi de qualification olympique de volley chez les messieurs, samedi, à Xi'an en Chine, dans le groupe C. Les Red Dragons se sont inclinés en cinq sets, 23-25, 25-20, 25-16, 21-25 et 17-15, et ont manqué une balle de match à 13-14 dans le tie break.