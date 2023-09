WRC - Rallye du Chili - Neuville a connu une première journée difficile

Neuville n'était pas vraiment satisfait. "Chaque fois que j'ai voulu attaquer, j'ai risqué de sortir de la piste", a déclaré le Saint-Vithois. "Ce n'est pas la situation que tu veux, surtout pas dans un rallye aussi difficile et exigeant que celui-ci. Mais nous ne pouvions rien faire. Vendredi après-midi, ça s'est mieux passé, mais ce n'était pas encore ce que nous avions espéré."

Esapekka Lappi est sorti dès la première spéciale. Teemu Suninen a profité d'une bonne position de départ et est actuellement le meilleur pilote Hyundai. "La différence avec Teemu, c'est que nous avons d'autres amortisseurs", a expliqué Neuville. "Mais la plus grosse différence, c'est qu'il avait une position de départ nettement meilleure. Sur le revêtement glissant, nous perdions quand même du temps. Je n'avais pas d'adhérence et la voiture partait dans tous les sens. L'après-midi, la voiture était plus contrôlable."

Neuville a gagné une place dans la dernière spéciale du jour. "L'objectif était d'obtenir une meilleure position de départ pour samedi. Mais probablement que ce n'est pas suffisant, car trois voitures partiront encore après nous. Ils tireront beaucoup d'avantages de leur position de départ."