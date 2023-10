Au moins six morts dans l'incendie d'une discothèque dans le sud-est de l'Espagne

Les secours ont pu pénétrer vers 10h00 (08h00 GMT) dans la discothèque "une fois le feu éteint", et ont alors découvert quatre corps puis deux autres une quarantaine de minutes plus tard.

Quatre personnes ont également été blessées, deux femmes de 22 et 25 ans et deux hommes de 41 et 45 ans qui ont inhalé de la fumée.

D'après les photos diffusées par les secours, il s'agit de la discothèque "Teatre", également appelée "Fonda Milagros", dont la devanture a été dévorée par les flammes.

Les clichés montrent les lances à eau des camions de pompiers aspergeant encore la façade noircie dans une rue envahie par les véhicules de secours et une fumée épaisse s'échappant du toit de la discothèque.

"Les secours sont toujours à pied d'œuvre pour venir à bout de l'incendie survenu dans la discothèque Teatre, à Atalayas", a publié sur "X" la mairie de Murcie, disant "regretter profondément ce qui s'est passé" et présentant "ses condoléances à la famille et aux amis".

"Je suis vraiment désolé et je veux accompagner dans leur douleur les familles des victimes de l'incendie survenu ce matin à Murcie. Toute ma reconnaissance et ma gratitude aux services d'urgence", a également commenté le leader de la droite d'Alberto Núñez Feijóo sur le même réseau social