Binche-Chimay-Binche - Binche-Chimay-Binche fera tomber le rideau sur la saison 2023 en Wallonie

Les organisateurs ont annoncé, dans le cadre de la présentation des deux courses binchoises, la participation de 21 équipes, dont neuf du WordTour, chez les hommes, et de 25 formations féminines, dont six du WorldTour. Parmi les principaux acteurs qui ont été évoqués, on pointera, notamment, le Danois Kasper Asgreen et Yves Lampaert, le Néerlandais Fabio Jakobsen (Soudal Quick-Step), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Greg van Avermaet et Oliver Naesen (AG2R Citroën), Florian Vermeersch et Jasper De Buyst (Lotto Dstny), le Néerlandais Mike Teunissen et l'Erythréen Biniam Girmay (Intermarché-Circus-Wanty) ou encore Jasper Stuyven (Lidl-Trek) et Tim Wellens UAE). La liste officielle des participants sera communiquée lundi en fin de journée.

Les lauréats des éditions 2023 succéderont à la Néerlandaise Lorena Wiebes et au Français Christophe Laporte, vainqueurs en 2022 à Binche.