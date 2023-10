Brésil: Lula quitte l'hôpital deux jours après son opération à la hanche

Luiz Inacio Lula da Silva, 77 ans, "est au Palais de l'Alvorada", dans la résidence officielle où il va poursuivre sa convalescence, a indiqué la présidence à l'AFP. Dans la foulée, l'hôpital syro-libanais de Brasilia, où a eu lieu l'opération vendredi, a confirmé dans un bulletin médical que le chef de l'État avait quitté l'établissement, "après avoir présenté une bonne évolution clinique".

Peu après cette opération, une arthroplastie complète de la hanche, ses médecins prévoyaient initialement une sortie d'hôpital "lundi, au plus tard mardi"

Le président de gauche, qui a débuté son troisième mandat en janvier, s'est fait opérer sous anesthésie générale, pour soulager des douleurs qui le faisaient souffrir il y a plus d'un an et le laissaient "de mauvaise humeur".

Même s'il a fini par rentrer plus tôt que prévu, l'ancien syndicaliste devra rester cantonné à Brasilia pendant au moins quatre semaines, une pause forcée dans son agenda intense de voyages à l'étranger. Il compte tout de même "travailler normalement" durant sa convalescence. Son médecin personnel Roberto Kalil Filho, a assuré vendredi qu'il avait "la certitude" que son patient serait sur pied à temps pour se rendre fin novembre à la Conférence de l'Onu sur le climat COP-28, à Dubaï. Un rendez-vous important pour celui qui se pose en champion de l'environnement et a promis d'arrêter la déforestation en Amazonie d'ici 2030.