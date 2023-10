Challenger Pro League - Les jeunes Genkois dominent largement Dender lors de la 7e journée

Genk a ouvert le score tôt dans le match (9e) par l'intermédiaire de Konstantinos Karetsas, 15 ans. Le milieu de Dender Lennard Hens, qui avait pris un premier avertissement dès la 6e minute, en a pris un deuxième moins de 20 minutes plus tard (24e) et a laissé ses partenaires à dix pendant plus d'une heure.

Les jeunes Genkois en ont profité pour inscrire deux buts de plus, via Faissal Al Mazyani (52e) sur penalty, puis Robin Mirisola (83e). Dender a sauvé l'honneur dans le temps additionnel grâce au défenseur Arnaud Dony (90e+2).

Au classement, Genk est 7e avec 11 points, 4 unités derrière le leader Lommel. Avec deux points de moins que son adversaire du jour, Dender est 10e. Lors de la 8e journée le week-end prochain, Genk recevra le Beerschot et Dender se déplacera à Seraing.