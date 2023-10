Des enfants atteints de cancer profitent d'une journée au parc animalier de Planckendael

Les patients jusqu'à 14 ans des neuf centres d'oncologie de Belgique sont les bienvenus à l'événement. Des bénévoles orientent les visiteurs et les services d'urgence sont discrètement présents tout au long de la journée, en cas de nécessité.

En Belgique, le cancer chez les enfants de moins de 15 ans est rare (moins de 1% de la population). En 2021, un total de 335 nouveaux cas ont été enregistrés chez des enfants âgés de 0 à 14 ans. Les cancers les plus fréquents chez les plus jeunes sont les leucémies, les lymphomes et les tumeurs du système nerveux central. Réunis, ceux-ci représentent plus de la moitié des cancers touchant les enfants. Le taux de guérison s'est remarquablement amélioré en quarante ans. Il avoisine actuellement les 80%, contre moins de 50% avant les années 1970.