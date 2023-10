Deux appartements inhabitables à Molenbeek-Saint-Jean en raison d'un incendie

"La cause de l'incendie est accidentelle", a indiqué Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. "Le feu a pris dans la cuisine de l'appartement du troisième étage. Nous avons éteint les flammes mais cet appartement est inhabitable en raison des dégâts causés. De plus, le logement du dessous, au deuxième étage, a subi des dégâts des eaux dus à l'extinction. Il est également inhabitable temporairement. Sibelga a coupé le gaz et l'électricité dans les deux habitations sinistrées", a poursuivi le porte-parole.