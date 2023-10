Jupiler Pro League - À dix pendant une mi-temps, Genk doit concéder le nul contre Westerlo

Genk a bien commencé la rencontre et ouvert le score à la suite d'une belle combinaison. Excentré à droite, Bonsu Baah a repiqué et centré du gauche pour Joseph Paintsil, qui a remisé de tête pour Daniel Muñoz, le Colombien concluant du droit (11e). Westerlo a réussi à égaliser très vite via Lucas Stassin, qui a bien suivi un centre repoussé par Maarten Vandevoordt (18e). Joris Kayembe a redonné l'avantage à Genk avant la pause, surgissant à gauche de la surface sur un centre de Bilal El Khannouss (44e). Juste après le but, Bonsu Baah a pris un carton rouge pour un coup de coude au visage (45e+3).

Même à dix, les Limbourgeois ont creusé l'écart au retour des vestiaires. Sur une reconversion très rapide, Kayembe a lancé Paintsil en un contre un et le Diable rouge n'a pas flanché, fixant le défenseur adverse et envoyant le ballon dans la lucarne opposée (49e). Westerlo n'a pas baissé les bras et Stassin a inscrit un deuxième but, après une remise de la tête d'Erdon Daci (59e). En supériorité numérique, Westerlo a mis la pression sur le rectangle adverse et a été récompensé par un but de Tuur Rommens (88e), qui a catapulté un centre de Stassin dans le petit filet de son ancien club.

Ce point pris place Genk sixième, à égalité de points (14) avec l'Antwerp, cinquième, mais à cinq point de l'Union, en tête. Westerlo, qui n'a toujours pas gagné cette saison, reste lanterne rouge avec trois points. La réception de Courtrai, 15e, samedi, sera cruciale.