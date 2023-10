Jupiler Pro League - Avec 3 buts sur coups de pied arrêtés, l'Union domine Charleroi et est provisoirement 1re

Les Unionistes ont plié le match en première mi-temps sur trois coups de pied arrêtés. Ils ont ouvert le score (17e) sur un coup de casque de Sykes, décroisant sa tête sur un coup-franc botté de la gauche par Cameron Puertas. Charleroi est revenu dans le match (28e) grâce à une finition de Parfait Guiagon, décalé dans la surface par Oday Dabbagh, au terme d'une contre-attaque rondement menée par les Zèbres. Ces derniers ont même cru prendre les devants, mais Isaac Mbenza était hors-jeu de quelques centimètres et son but a été refusé (39e).

Un autre défenseur a finalement permis à l'Union de reprendre les devants. Christian Burgess a lui aussi placé sa tête, sur un corner frappé de la droite par Mathias Rasmussen (45e). Les Bruxellois ont pris le large grâce à un but identique au premier : un coup franc frappé à gauche par Puertas et repris de la tête par Sykes (45e+4). Après sa bonne prestation dans le derby bruxellois jeudi, Mohamed Amoura est entré en jeu (70e) et aurait pu porter le score à 4-1 (77e), mais une faute à la récupération a fait annuler le but.

Avec cette victoire, les Saint-Gillois portent leur total à 19 unités, une de plus que La Gantoise, qui se déplace sur le terrain du RWD Molenbeek à 19h15, et qu'Anderlecht. L'Union se déplacera à Liverpool jeudi soir, pour la deuxième journée de la phase de groupes de l'Europa League. Charleroi, 14e avec sept points, se déplacera à Molenbeek vendredi soir.