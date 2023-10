Le Vietnam confirme l'arrestation de la directrice d'un groupe de réflexion sur l'énergie

Dimanche, les médias officiels ont indiqué que la police avait émis un mandat d'arrêt contre elle le 20 septembre pour "appropriation de documents".

"Après que Ngo Thi To Nhien a été arrêtée, un certain nombre d'agences de presse étrangères et d'organisations réactionnaires exilées ont rapporté l'information, la déformant et calomniant le Vietnam", a dit la veille le porte-parole du gouvernement, To An Xo, confirmant l'arrestation de l'experte, toujours selon les médias d'État.

"À ce sujet, le ministère de la Sécurité publique a rejeté les allégations déformées" selon lesquelles "le Vietnam arrête les militants pour l'environnement" et considère ces déclarations comme "un acte d'interférence dans les affaires internes du Vietnam", a ajouté le porte-parole.

Ngo Thi To Nhien a travaillé avec plusieurs organisations internationales, dont la Banque mondiale, l'Union européenne et les Nations unies.

Selon le code pénal du Vietnam, elle risque jusqu'à cinq ans de prison.

D'après The 88 Project, Ngo Thi To Nhien œuvrait au moment de son arrestation à la mise en place du plan à quinze milliards de dollars financé par un groupe de pays riches, dont la France, et d'institutions internationales pour aider Hanoï dans son objectif d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2050.

Mais les ambitions environnementales du Vietnam sont remises en question par ces poursuites judiciaires visant des militants de premier plan.