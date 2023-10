Mondiaux de gymnastique artistique - Après deux ans d'arrêt, Simone Biles illumine les qualifications à Anvers

Ce saut, un Yurchenko double carpé, prend désormais le nom de l'Américaine de 26 ans, Biles étant la première femme à le réussir dans une compétition internationale.

Il a été récompensé d'une note de 15,266 points, loin devant la concurrence. Au total, elle cumule 58,865 points au terme des quatre agrès et prend la tête des qualifications après les deux premières subdivisions (sur dix).

L'Américaine fait à Anvers son retour au niveau international, deux ans après des JO de Tokyo éprouvants. Arrivée au Japon en tant que grande favorite après ses quatre titres remportés cinq ans plus tôt à Rio, Biles avait craqué, se retirant de la plupart des épreuves à cause de "twisties", des pertes brutales de tout repère dans l'espace.

La Belgique entrera en lice lundi côté féminin dans la subdivision 4 dès 10h00. Maellyse Brassart, Fien Enghels, Jutta Verkest, Erika Pinxten et Yléa Tollet représentent les espoirs belges, avec Margaux Dandois en tant que réserviste. Nina Derwael, fer de lance de la Team Belgym et championne olympique en titre aux barres asymétriques, manquera à l'appel de même que Lisa Vaelen, médaillée de bronze aux derniers championnats d'Europe d'Antalya, en convalescence à la suite d'une mononucléose. Gênée par une entorse à la cheville, Maellyse Brassart ne participera qu'au saut et à la poutre.