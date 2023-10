Mondiaux de gymnastique artistique - Pas de JO pour l'équipe belge, mais des tickets pour Van den Keybus et un autre gymnaste

Samedi, Maxime Gentges, Luka van den Keybus, Noah Kuavita, Glen Cuyle et Nicola Cuyle avaient totalisé 245,094 points lors de leurs qualifications.

Le Japon a obtenu le meilleur score des qualifications (258.228 points) devant les Etats-Unis (254.628) et la Grande-Bretagne (254.193). Le Canada (249.260), l'Allemagne (248.862), l'Italie (248,796), la Suisse (248.192) et la Chine (248.163) sont également qualifiées pour la finale de mardi.

La Chine, le Japon et la Grande-Bretagne étaient déjà qualifiés pour les Jeux Olympiques. Neuf tickets pour Paris étaient en jeu lors de ces Mondiaux. Ils reviennent aux autres nations classées dans le top-12: l'Espagne (247,795), la Turquie (247,692), les Pays-Bas (246,028) et l'Ukraine (245,461). Avec sa 15e place, la Belgique obtient tout de même un "quota individuel non nominatif" et pourra donc envoyer un gymnaste dans les épreuves individuelles.

Au niveau des épreuves individuelles, Luka Van den Keybus termine 29e du concours général avec un total de 80.798. Vingt-quatre gymnastes, avec un maximum de deux représentants par pays, disputeront la finale. Le Brésilien Diogo Soares, 26e et dernier qualifié, a obtenu 81,064 points.

Van den Keybus termine 7e parmi les gymnastes des pays non-qualifiés et décroche ainsi son ticket pour le concours général de Paris 2024.