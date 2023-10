Une rave-party dans un des zonings industriels de Tournai

La police est intervenue vers 03h00. Plus de 200 personnes étaient présentes et faisaient la fête sur un terrain proche de la société CBO. Très rapidement, la police a dressé des barrages sur différents axes afin de limiter le nombre d'entrées sur le lieu de la festivité.

"Les organisateurs ont été identifiés. Ce sont des gens de la région de Mons. Il n'y a pas eu d'arrestation administrative mais un accord est tombé entre les organisateurs et la police. Si la fête se clôturait vers 04h00, il n'y avait pas de problème. En cas de non-respect, je faisais saisir tout le matériel, lumière et son, du matériel qui était confisqué et donc non-rendu aux propriétaires", a expliqué dimanche M. Delannois (PS).

Vers 04h00, sans le moindre heurt, cette rave-party a pris fin.

"La seule mesure prise par la police est l'interdiction de reprendre son véhicule si le propriétaire est ivre ou sous l'influence de stupéfiants. Dans les heures ou les jours qui viennent, on verra s'il y a eu des dégâts sur les terrains occupés. Si c'est le cas, Ideta ou le propriétaire des lieux pourra porter plainte contre les organisateurs, puisqu'ils ont été identifiés", a précisé le bourgmestre.