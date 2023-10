WRC - Rallye du Chili - Thierry Neuville , 2e au Chili, se contente de sa deuxième place

"C'était un week-end difficile", a avoué Thierry Neuville en conférence de presse mais qui aura fini par trois temps scratch lors des quatre dernières spéciales. "On aurait voulu marquer les 5 points de la Power Stage, on n'en a pris que trois. On a fait notre boulot ce week-end. On est resté concentré et vous me connaissez, quand il y a une opportunité, j'essaie de la saisir. Ce fut le cas ici, les marges étaient minimes et il fallait regarder devant, mais derrière aussi parce qu'Elfyn (Evans, derrière le pilote belge au classement), faisait de très bons temps."

Thierry Neuville a profité aussi de l'abandon du Finlandais Teemu Suninen, son équipier chez Hyundai, alors deuxième au général devant lui. "Je suis vraiment désolé parce qu'il faisait un super rallye. Mais on sait que cela peut vite tourner, j'en sais quelque chose", a ajouté le pilote germanophone contraint à l'abandon en Grèce alors qu'il était en tête. Thierry Neuville perdait ainsi toute chance de rivaliser encore pour le titre mondial, alors que Toyota est assuré déjà du titre des constructeurs. "C'est bien d'avoir terminé 2e, je suis content avec ça."