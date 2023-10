Accusé de cyberharcèlement, le rappeur Booba interrogé à Paris par un juge d'instruction

"Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel de bien", a relaté dans une vidéo le rappeur de 46 ans, de son vrai nom Elie Yaffa, qui est visé par de nombreuses plaintes de la part de la femme d'affaires, âgée de 41 ans et fondatrice de Shauna Events, agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la TV et les marques.

Au moment de l'ouverture de l'information judiciaire à l'été, un porte-parole de l'agence de communication représentant les intérêts du rappeur avait expliqué à l'AFP qu'il comptait "faire la preuve devant le juge d'instruction qu'il n'y a pas de cyberharcèlement auprès de Magali Berdah et qu'il s'agit d'une stratégie de victimisation".

La femme d'affaires décrit de son côté un enfer en ligne ayant de nombreuses répercussions sur sa vie. Booba s'est lancé, aux côtés d'un collectif "d'aide aux victimes d'influenceurs", dans une croisade contre ceux qu'il appelle les "influvoleurs", dénonçant de multiples arnaques à l'encontre des internautes.

Dans sa ligne de mire depuis mai 2022, Magali Berdah, cible d'attaques personnelles et de vidéos non sourcées. Dans la foulée de tweets virulents, la femme d'affaires avait déposé une première plainte, suivie de dizaines d'autres.

Par ailleurs, 28 personnes vont être jugées devant le tribunal correctionnel de Paris en novembre, décembre et janvier pour cyberharcèlement aggravé, menaces de mort ou encore menaces de crime à l'encontre de la patronne de Shauna Events.