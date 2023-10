Booba mis en examen pour cyberharcèlement à l'encontre de Magali Berdah

Cette mise en examen fait suite à de nombreuses plaintes de la part de la femme d'affaires âgée de 41 ans et fondatrice de Shauna Events, une agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la TV et les marques. L'artiste se défend, se présentant plutôt comme "un lanceur d'alerte" agissant contre "les influvoleurs".

"Je sors du tribunal, interrogé sur des faits de menaces de mort, de cyberharcèlement et de recel de bien", avait relaté dans une vidéo le rappeur de 46 ans, de son vrai nom Elie Yaffa, cible des nombreuses plaintes de la part de la femme d'affaires âgée de 41 ans et fondatrice de Shauna Events, agence spécialisée dans les relations entre les personnalités issues de la TV et les marques.

Au moment de l'ouverture de l'information judiciaire à l'été, un porte-parole de l'agence de communication représentant les intérêts du rappeur avait expliqué à l'AFP qu'il comptait "faire la preuve devant le juge d'instruction qu'il n'y a pas de cyberharcèlement auprès de Magali Berdah et qu'il s'agit d'une stratégie de victimisation".

La femme d'affaires décrit de son côté un enfer en ligne ayant de nombreuses répercussions sur sa vie.