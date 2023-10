FWB: le gouvernement entame son conclave budgétaire demain/mardi

Différents sujets seront discutés, comme la mobilisation de moyens financiers d'urgence pour répondre au cri de détresse lancé par le secteur de l'Aide à la jeunesse ou encore une possible extension de la gratuité des fournitures scolaires vers les 3e et 4e années primaires.

Cet exercice budgétaire s'ouvre toutefois sur des perspectives peu réjouissantes marquées par une inflation toujours soutenue et une croissance molle. Plus inquiétant: en raison de la dégradation continue de la clé élèves et du coefficient démographique (deux éléments qui servent à déterminer la dotation de la FWB, ndlr), l'entité des francophones de Belgique perdra en 2024 quelque 85 millions d'euros en recettes par rapport à 2023, a indiqué lundi le ministre du Budget Frédéric Daerden (PS) en commission du Parlement.

Devant les députés, M. Daerden a déjà averti que la dégradation du déficit constatée en 2023 devrait se confirmer en 2024, mais l'ampleur précise du dérapage sera définie au cours des jours à venir.

Le gouvernement espère pouvoir atterrir d'ici la fin de la semaine.