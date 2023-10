Genève veut un Forum des maires en "organe onusien à part entière"

Les collectivités locales pourront désormais relayer leurs demandes au sein de l'ONU. Les participants doivent aborder jusqu'à mardi des thématiques comme le développement urbain durable.

Face aux nombreux défis comme les conflits, le changement climatique ou les pandémies, "aucun Etat ne peut faire face" à lui seul, a insisté le conseiller administratif. "Reconnaître le rôle des gouvernements locaux et régionaux ne remet pas en cause la compétence des Etats", a-t-il ajoutl.

Au contraire, cette approche rend le multilatéralisme plus "efficace" et plus "pertinent". "Les villes sont en première ligne" face aux désastres et au climat ou pour la prise en charge des réfugiés, affirme M. Kanaan. "Trop longtemps, les villes et les régions ont été tenues à l'écart du multilatéralisme", a-t-il dit.

La Ville de Genève veut continuer à faire en sorte que la rencontre ait lieu chez elle. Elle souhaite être observatrice à l'avenir au bureau du Forum, a ajouté le conseiller administratif. Parmi les maires, dont celui de la ville ukrainienne de Kharkiv, et vice-maires qui participent, un tiers environ sont des femmes.