Jupiler Pro League - Anderlecht portera un maillot spécial contre Malines en l'honneur de Paul Van Himst

Les Anderlechtois porteront une réédition du maillot avec lequel Van Himst a fait les beaux jours du club. Celui-ci a joué pendant la quasi-totalité de sa carrière au RSCA de 1959 à 1975. Après ses débuts à l'âge de 16 ans, le milieu de terrain a accumulé plus de 500 matches et 300 buts pour les Mauves, avec huit titres nationaux et quatre coupes. Paul Van Himst a également été Soulier d'Or à quatre reprises.

Reconverti entraîneur à l'issue de sa carrière, Van Himst a dirigé le RSCA pendant trois ans, de 1982 à 1985. Il a remporté le championnat de Belgique et la Coupe de l'UEFA (1983), atteignant une deuxième fois la finale (1984).

"L'historiographie footballistique attribue parfois à certains joueurs un statut mythique. Souvent avec un certain sens de l'exagération, de l'aveuglement dû au romantisme et parfois aussi l'émotion inextricablement liés au jeu. Dans le cas de Paul, tout est vrai. C'est un très grand", a publié Anderlecht. "Paul Van Himst est une légende vivante du Royal Sporting Club Anderlecht. Il est l'incarnation du football champagne. La référence absolue pour le numéro 10 des Mauve et Blanc. Un homme sage, qui n'hésite évidemment jamais à exprimer son opinion sur le club de son cœur."