La bibliothèque de Bruges reconnue par la Flandre comme organisme du patrimoine culturel

La bibliothèque de Bruges abrite une collection patrimoniale comprenant entre autres des manuscrits médiévaux, des écrits anciens, les archives de Guido Gezelle (prêtre et poète du 19e siècle) et des journaux historiques. Après un avis positif de la commission d'expertise, le ministre-président flamand et ministre de la Culture Jan Jambon (N-VA) a octroyé à la bibliothèque le titre d'organisation patrimoniale culturelle au niveau national.