La construction résidentielle en grande difficulté, pointe Embuild, qui prône une TVA à 6%

Près de deux entreprises de construction résidentielle sur trois (63%) s'attendent également à ce que l'année 2024 soit encore plus mauvaise, avec une baisse des investissements, de l'activité et de la rentabilité, révèle cette enquête à laquelle 427 entreprises de construction et d'installation ont participé. En outre, 46% des entreprises de rénovation résidentielle s'attendent aussi à une année 2024 moins rentable.

Le marché résidentiel est "au point mort" depuis plusieurs mois, regrette la fédération, notamment parce que les taux d'intérêt hypothécaires ont triplé en un an. Selon l'enquête d'Embuild, plus de neuf entreprises de construction et d'installation sur dix remarquent en effet que leurs clients éprouvent plus de difficultés à emprunter les sommes dont ils ont besoin.

"En attendant un nouvel équilibre des prix sur le marché résidentiel, nous devons éviter toute augmentation supplémentaire des coûts pour les particuliers", a souligné le CEO d'Embuild, Niko Demeester, cité dans un communiqué.

"Il est donc impératif de prolonger la baisse de la TVA à 6% sur les démolitions-reconstruction, également après 2023. Nous saluons donc l'appel du parti du Premier ministre (Alexander De Croo, l'Open Vld, NDLR) pour que cette mesure soit inscrite de manière permanente lors du conclave budgétaire fédéral", a poursuivi M. Demeester.

Embuild rassemble plus de 16.000 entreprises belges du secteur. Elle représente des indépendants, des PME et des grandes entreprises du secteur, qui compte 17.400 employés et 81.500 travailleurs indépendants.