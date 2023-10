La médecine ouvre la saison des Nobel, les traitements de la narcolepsie et du cancer en vue

Qui sera récompensé pour son "bienfait pour l'humanité", mot d'ordre fixé par le créateur des prix, l'inventeur suédois Alfred Nobel (1833-1896), dans le domaine de la médecine ou physiologie? Réponse à 09H30 GMT.

Le prix a couronné au cours de l'histoire des découvertes majeures telles que les rayons X, la pénicilline, l'insuline et l'ADN, mais aussi la lobotomie et l'insecticide DDT, aujourd'hui tombés en disgrâce.

La recherche sur la narcolepsie et en particulier le rôle clé d'une molécule baptisée orexine dans ce trouble du sommeil, pourrait être récompensée, selon plusieurs experts qui citent les chercheurs français Emmanuel Mignot et le japonais Masashi Yanagisawa pour cette avancée.

Le prix pourrait aussi aller à la Hongroise Katalin Kariko et l'Américain Drew Weissman, pionniers des vaccins à ARN messager qui ont ouvert la voie à la découverte des vaccins contre le Covid-19.

Cette découverte leur a déjà valu de nombreuses reconnaissances mais le comité Nobel attend fréquemment plusieurs dizaines d'années pour reconnaître une percée décisive.

"L'Académie pense peut-être qu'il lui faut encore étudier le sujet mais ils devraient gagner un jour", estime la spécialiste des sciences à la radio publique suédoise SR, Annika Ostman.

- Thérapie cellulaire? -

Ostman parie cependant plutôt cette année sur la découverte d'un biologiste américain, Kevan M. Shokat, dans la recherche sur les moyens de bloquer le gêne KRAS, dont la mutation apparaît dans un tiers des cancers, dont ceux du poumon, du colon et dans les tumeurs du pancréas.

Une nouvelle forme de thérapie appelée CAR-T permettant de programmer des cellules du système immunitaire à combattre le cancer ou la recherche sur le microbiote humain figurent aussi parmi les recherches en vue, selon le dirigeant de l'institut spécialisé dans la prédiction des Nobel Clarivate, David Pendlebury.

"Il y a plus de personnes méritant un Nobel qu'il n'y a de Nobel à attribuer", constate-t-il.

La biologie de synthèse pourrait aussi être consacrée avec les découvertes des biologistes américains Stanislas Leibler et Michael Elowitz dans la conception de circuits génétiques synthétiques, selon Lars Brostrom, autre spécialiste scientifique de SR.

La biologie de synthèse a pour objectif d'élaborer de nouveaux systèmes inspirés des circuits métaboliques naturels.

Mais ce champ de recherche suscite également la controverse et "soulève des questions éthiques sur les limites à ne pas franchir dans la création de la vie", selon Lars Brostrom.

Pour le prix Nobel de physique mardi, les propriétés du graphène torsadé ou l'observatoire de neutrinos IceCube en Antarctique reviennent parmi les domaines sous les projecteurs, tout comme le développement du stockage de données à haute densité dans le champ du spintronique, qui exploite la propriété quantique du spin des électrons.

- Manifestantes iraniennes -

Pour le Nobel de chimie mercredi, le dirigeant de l'institut Clarivate estime que le séquençage de nouvelle génération de l'ADN pourrait être récompensé.

Lars Brostrom, de la radio NR, penche pour le biologiste basé aux Etats-Unis, Omar Yaghi et son travail sur les réseaux métallo-organiques (RMO) et leurs propriétés poreuses permettant d'absorber des gaz dangereux, "un domaine important pour le futur", en particulier pour l'environnement.

Parmi les noms qui reviennent pour le prix Nobel de littérature jeudi, sont cités la femme de lettres russe et opposante au Kremlin, Lioudmila Oulitskaïa, l'écrivaine chinoise avant-gardiste Can Xue, et Salman Rushdie, le célèbre écrivain britannique poursuivi par une fatwa.

L'ombre de la guerre en Ukraine et d'une communauté mondiale fragmentée planent sur le prix Nobel de la paix, récompense phare dont le lauréat sera nommé vendredi à Oslo.

Certains plaident pour les Iraniennes qui manifestent leur colère et, pour certaines, tombent le voile depuis la mort de la jeune Mahsa Amini décédée en septembre 2022.

D'autres proposent de récompenser ceux qui enquêtent sur les crimes de guerre commis en Ukraine.

"Je pense que le changement climatique est un excellent choix pour le prix Nobel de la paix cette année", estime de son côté le directeur de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm (Sipri), Dan Smith.

Le prix Nobel d'économie conclura la saison le 9 octobre.