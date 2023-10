La Ville de Bruxelles prolonge l'interdiction de consommation d'alcool dans le centre

La mesure est entrée en vigueur en 2020, au début de la pandémie.

Selon le collège des bourgmestre et échevins, le rapport de police fait état d'un regain des plaintes citoyennes concernant des troubles récurrents à l'ordre public et à la tranquillité publique dans les quartiers des Quais (au Foin; Pierre de taille; Bois à Brûler; aux Briques; au Commerce; à la Chaux), dans les quartiers de l'Alhambra, du Vismet; des boulevards de l'Yser et de Dixmude et abords, ainsi que dans la zone piétonne du centre de la capitale.

Toute infraction en la matière est passible d'une sanction administrative de maximum 350 euros. Les boissons alcoolisées consommées en infraction seront saisies.