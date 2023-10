L'OMS approuve un deuxième vaccin antipaludique pour les enfants

"En tant que chercheur sur le paludisme, je rêvais du jour où nous disposerions d'un vaccin sûr et efficace contre le paludisme. Maintenant nous en avons deux", a déclaré le directeur de l'OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conférence de presse.

"J'ai le grand plaisir d'annoncer que l'OMS recommande un deuxième vaccin appelé R21/Matrix-M pour prévenir le paludisme chez les enfants à risque de contracter la maladie", a-t-il indiqué.

L'OMS a également présenté de nouvelles recommandations concernant des vaccins sur la dengue et la méningite, ainsi qu'une simplification des recommandations pour la vaccination anti-Covid.

Le vaccin anti-paludique R21/Matrix-M est fabriqué par le Serum Institute of India. Son utilisation a déjà été autorisée au Ghana, au Nigeria et au Burkina Faso.

En 2021, un autre vaccin, "RTS,S", produit par le géant pharmaceutique britannique GSK, était devenu le premier vaccin à être recommandé par l'OMS pour prévenir le paludisme chez les enfants dans les zones où la transmission du paludisme est modérée à élevée.

Le Dr Tedros a souligné que "la demande pour le vaccin RTS,S dépasse de loin l'offre".

Le vaccin R21/Matrix-M constitue donc à ses yeux "un outil supplémentaire essentiel pour protéger un plus grand nombre d'enfants et plus rapidement", afin "de nous rapprocher de notre vision d'un avenir sans paludisme."

Les deux vaccins ont des taux d'efficacité similaires autour de 75% quand ils sont administrés dans les mêmes conditions.

Une dose du R21/Matrix-M coûte entre 2 et 4 dollars (1,90 à 3,81 euros) a précisé le docteur Tedros.