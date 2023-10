Météo - Un lundi après-midi sous le soleil avant l'arrivée d'une perturbation mardi

Ce lundi soir et cette nuit, le temps sera généralement sec avec d'abord de larges éclaircies. Ensuite, il y aura davantage de nuages avec un risque de pluie sur l'ouest. Les minima se situeront entre 12 à 19 degrés.

Mardi, une perturbation progressera de la côte vers l'Ardenne; elle donnera lieu à un ciel très nuageux avec des périodes de pluie ou d'averses. L'après-midi, des éclaircies se développeront en Basse et Moyenne Belgique mais quelques averses locales y seront encore possibles. En Ardenne, le ciel deviendra rapidement très nuageux mais la plupart des précipitations tomberont l'après-midi. Il fera sensiblement plus frais avec des maxima de 15 à 19 degrés; ce qui constituera des valeurs normales pour la saison. Le vent sera modéré à assez fort de secteur ouest; au littoral, il sera assez fort à fort, voire localement très fort, de secteur nord-ouest à ouest. Les rafales pourraient atteindre 60 à 70 km/h.

Mercredi matin, le temps sera ensoleillé en beaucoup d'endroits avec toutefois possibilité de nuages bas en Ardenne. Dans le courant de la journée, le ciel deviendra plus changeant avec alternance d'éclaircies et de champs nuageux. Le risque d'ondée locale restera limité. Les maxima seront compris entre 14 degrés sur les hauteurs de l'Ardenne et 18 ou localement 19 degrés en Basse et Moyenne Belgique.