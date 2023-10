Mondiaux de gymnastique artistique - L'équipe belge féminine ne parvient pas à se qualifier pour les Jeux Olympiques 2024

Sans Nina Derwael, la double championne du monde et championne olympique aux barres asymétriques récemment opérée à l'épaule, ni Lisa Vaelen touchée par la mononucléose, la Belgique a inscrit 151.662 points. Les États-Unis, emmenés par la quadruple championne olympique Simone Biles, ont dominé les qualifications avec 171.395 points, devant la Grande-Bretagne (166.130) et la Chine (165.663). Le top-8 s'est qualifié pour la finale.

Aucune Belge n'est parvenue à se qualifier pour les finales individuelles, que ce soit au concours général où Erika Pinxten a terminé 53e (49.832) et Margaux Dandois 61e (49.465) avec 24 qualifiées, qu'aux différents agrès ou une place dans le top-8 était requise.

Maelyse Brassart, gênée par une entorse à la cheville, n'a exécuté que le saut et les barres asymétriques. Elle a été la plus performante au saut (13.133) devant Verkest (13.033), Pinxten (12.966) et Dandois (11.800). Aux barres, Enghels a signé la meilleure marque (13.033), suivie de Dandois (12.866), Brassart (12.266) et Pinxten (11.833).

Au sol, Dandois a marqué 12.733, Enghels 12.600, Verkest 12.500 et Pinxten 12.333. À la poutre, Erika Pinxten a été notée à 12.700, devant Margaux Dandois (12.066), Jutta Verkest (11.766) et Fien Enghels (10.533).

Chez les messieurs, la Belgique ne s'est pas qualifiée en tant qu'équipe, mais Luka Van den Keybus a obtenu son ticket olympique au concours général. La 15e place a octroyé un "quota individuel non nominatif" qui permettra d'envoyer un deuxième gymnaste à Paris, dans les épreuves individuelles.