Plus de 20.000 assiettes servies lors de la 12e édition du Eat Festival à Tour & Taxis

Pendant quatre jours, "une soixantaine de chefs, pâtissiers, fromagers et artisans emblématiques bruxellois" ont proposé leurs plats à la dégustation. "Ils se sont relayés pour faire découvrir leur talent aux visiteurs et leur faire goûter tout ce qui se fait de mieux en matière de gastronomie à Bruxelles." Au total, plus de 20.000 assiettes ont été servies.

En outre, l'événement culinaire a tablé sur la bière artisanale pour cette édition 2023. Pour la première fois, il s'est donc associé au BXLBeerFest. Le festival brassicole a ouvert ses portes le même week-end, sur le même site.

"Pour l'occasion, un bar BXLBeerFest était intégré au Eat Festival. Les visiteurs ont pu goûter les nombreuses bières proposées par les neuf brasseries bruxelloises représentées et les détenteurs d'une entrée Eat ont pu bénéficier d'une entrée à prix réduit pour l'incontournable festival brassicole", a précisé Visit.brussels. En tout, quelque 17.000 bières et vins de Bordeaux ont été dégustés.

Enfin, un marché d'artisans locaux et la quatrième édition du concours bruxellois de la meilleure croquette aux crevettes ont été organisés. L'établissement victorieux est, pour la deuxième année consécutive, les "Brasseries Georges", situées à Uccle.