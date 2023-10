Premier League - Tottenham "dégouté" par les messages racistes en ligne contre Destiny Udogie

"Nous sommes dégoutés par les messages racistes adressés à Destiny Udogie sur les réseaux sociaux après le match de samedi contre Liverpool", a indiqué le club dans un communiqué. "Nous travaillerons avec la Premier League et, dans la mesure du possible, nous prendrons des mesures à l'encontre de toute personne que nous pourrons identifier."

Le match entre Tottenham et Liverpool a été très commenté, notamment en raison du but annulé de Luis Diaz. La PGMOL, l'organisme en charge de l'arbitrage du football professionnel en Angleterre, a reconnu que le VAR avait commis une "erreur humaine importante" en n'intervenant pas pour faire valider le but.