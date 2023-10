Une trentaine de chauffeurs LVC manifestent lundi devant le cabinet de Rudi Vervoort

Les chauffeurs indépendants présents réclament également le droit de céder leurs licences à leurs enfants, ainsi que le droit d'utiliser les voies publiques spéciales taxi et bus, pour l'instant uniquement réservées aux "taxis de station". "Pouvoir utiliser ces voies publiques spéciales nous permettrait de nous déplacer plus rapidement pendant nos courses, et donc de rentabiliser notre temps de travail. Car avec l'inflation qui s'ajoute à ces contraintes professionnelles, nos recettes en tant que chauffeurs LVC ne sont plus rentables, et payer mon loyer ou nourrir ma famille devient compliqué", a ajouté le chauffeur.