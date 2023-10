Air France-KLM veut acquérir jusqu'à 19,9% du capital de la compagnie scandinave SAS

Ce consortium, réunissant Air France-KLM et les fonds d'investissement Castlelake et Lind Invest, a été retenu par le conseil d'administration de SAS "comme le candidat gagnant dans le cadre du processus de sollicitation de financement" lancé par la compagnie dont les Etats danois et suédois sont les premiers actionnaires, a précisé le groupe aérien dans un communiqué.

"En cas d'autorisation et de levée de toutes les autres conditions suspensives (...), le consortium et l'État danois investiraient 1,175 milliard de dollars US, dont 475 millions de dollars US en actions ordinaires et 700 millions de dollars US en obligations convertibles garanties", selon la même source.

Quant à l'investissement d'Air France-KLM, il "représenterait un total de 144,5 millions de dollars US, dont 109,5 millions de dollars US seraient investis en actions ordinaires et 35 millions de dollars US en obligations convertibles garanties".

Après avoir perdu plus de 11 milliards d'euros cumulés pendant la crise sanitaire, Air France-KLM, aidé par la puissance publique et deux fois restructuré, est revenu aux bénéfices en 2022, dégageant 728 millions d'euros. Au premier semestre 2023, ce sont 604 millions d'euros supplémentaires qui ont gonflé ses caisses.

Début septembre, SAS avait annoncé avoir renoué avec les bénéfices au troisième trimestre de son exercice décalé, une première depuis 2019. En dépit de cette éclaircie, le transporteur aérien se trouvait depuis quelques années en difficulté financière.

En juillet 2022, SAS s'est placé sous la protection de la loi américaine sur les faillites. Ce dispositif permet à une entreprise n'arrivant plus à rembourser ses dettes de se restructurer à l'abri de ses créanciers tout en poursuivant ses activités.