Appel Liège - 6 ans de prison pour une double tentative de meurtre

Le jour des faits, sous l'influence de médicaments et d'alcool, il s'était muni de deux armes et s'était rendu chez son ex-compagne. Il avait voulu pénétrer dans la maison par le garage mais l'habitante s'y était opposée. Le prévenu avait alors fait feu à 13 reprises en direction de son ex-compagne et d'un homme qui avait tenté de lui venir en aide. Cet homme, recroquevillé au sol, avait été touché de trois tirs aux membres inférieurs.

En première instance, le prévenu avait été condamné pour des faits de coups et blessures et avait bénéficié d'un sursis probatoire. Mais la cour d'appel a réformé cette décision et a requalifié les faits en double tentative de meurtre. La préméditation n'a pas été retenue. Le prévenu a été condamné à une peine de 6 ans de prison.