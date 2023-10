Binche-Chimay-Binche - L'Italien Luca Mozzato a battu les pavés binchois, privant Edward Theuns d'une victoire

Quatre coureurs étaient au commandement à 75 kilomètres de l'arrivée avec un avantage de plus de deux minutes: Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), le Sud-Africain Ryan Gibbons (UAE), l'Espagnol Unai Cuadrado Rui (Euskaltel-Euskadi) et le Néerlandais Nick Van der Lijk (Leopard TOGT). L'avantage du quatuor était de 1:30 au premier passage de la ligne d'arrivée (km 133,8). Gibbons et De Bondt ont été les deux derniers à tenir tête au peloton, avec encore 2:40 à 40 km du but.

Le regroupement, avec un peloton réduit, a été acté à 23 bornes de l'arrivée. Jasper Stuyven, champion d'Europe et de Belgique de gravel, a haussé le ton 5 kilomètres plus loin sur les pavés binchois, en vain. Le Danois Casper Pedersen et le Français Hugo Page ont relancé à leur tour avant d'être repris à cinq kilomètres de l'arrivée. Le final de la course a été perturbé par une chute dans le groupe de tête, ce qui a coûté sa place pour le sprint final à Arnaud De Lie (Lotto Dstny).

Luca Mozzato s'est montré le plus puissant sur les pavés binchois qu'il a domptés devant Edward Theuns (Lidl-Trek) et le Danois Sören Kragh Andersen (Alpecin-Deceuninck). Mozzato, 5e du Circuit de Houtland, a signé à Binche son deuxième succès de la saison après sa victoire, le 16 août, dans la deuxième étape du Tour du Limousin.

Le Vénitien succède au palmarès au Français Christophe Laporte qui s'était imposé en 2022.