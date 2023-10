Binche-Chimay-Binche - Luca Mozzato, vainqueur à Binche: "mon futur est dans les courses pavées"

"Je suis très content de m'être imposé à Binche, toutes les victoires sont belles, surtout pour moi, car je ne suis pas un coureur qui s'impose dix fois par saison. Je veux donc profiter de ce succès. J'avoue que dans les derniers 500 mètres, je ne pensais pas pouvoir jouer la victoire. Kragh Andersen avait pris un avantage et j'ai douté. Mais la chance a tourné à mon avantage, quand Trentin et Van Gestel ont un peu hésité à lancer le sprint de loin. Je suis arrivé de l'arrière avec de la vitesse et j'ai pu m'imposer".

Luca Mozzato, à l'attaque à la Famenne-Ardenne Classic, est en forme en cette fin de saison. "Je ne suis pas un coureur pour disputer les courses en Italie comme le Tour d'Emilie ou les Trois Vallées Varesine, qui sont trop dures pour moi. Les courses flandriennes, les pavés, les montées courtes, me conviennent parfaitement. Mon futur est ici".

Luca Mozzato disputera Paris-Bourges et Paris-Tours avant deux courses de fin de saison en Vénétie. "A Bourges et à Tours, je me mettrai au service d'Arnaud Démare, il n'y a vraiment pas de souci pour moi de jouer mon rôle d'équipier. Je sais que je suis en forme et que je peux performer, mais je connais aussi mes limites".