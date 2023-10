Donald Trump de retour au tribunal de New York à son procès civil pour fraudes

Avant d'entrer dans le prétoire, il s'en est de nouveau pris devant la presse à la procureure générale de l'Etat de New York, plaignante dans cette affaire: Letitia James, plus haute magistrate locale et équivalente de ministre new-yorkaise de la Justice, serait "très corrompue" et "extrêmement incompétente", a tonné M. Trump.

Il s'est ensuite assis dans la salle d'audience, en face du juge Arthur Engoron, et en présence d'un de ses fils, Eric Trump, et de Letitia James.

Le favori dans les sondages du camp républicain pour la présidentielle américaine de 2024 joue gros dans cette affaire, qui menace de lui faire perdre le contrôle de son empire économique, en plus de pénalités financières pouvant atteindre 250 millions de dollars.

Lundi, au premier jour des débats, l'ancien président américain a dénoncé à plusieurs reprises à l'extérieur de la salle d'audience un "simulacre" de justice, accusant le juge Engoron, d'être "un voyou", et Mme James, qui est une élue démocrate afro-américaine, d'être "raciste" et "corrompue".

Donald Trump, Eric Trump et un autre de ses fils, Donald Trump Jr, sont visés, avec d'autres dirigeants de la Trump Organization, par une plainte au civil de Letitia James, qui les accuse d'avoir gonflé leurs actifs de manière colossale pour obtenir des prêts plus favorables auprès des banques et de meilleures conditions d'assurance.

Le camp Trump rétorque qu'il n'y a aucune irrégularité car les banques ont été remboursées et ne se sont pas déclarées victimes, et que les évaluations des actifs immobiliers sont forcément subjectives.