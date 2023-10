English Open - Luca Brecel dispose d'Andy Hicks, Julien Leclercq échoue de peu face à Hossein Vafaei

Brecel a connu une journée moins difficile que la veille en qualifications, lorsqu'il a eu besoin de sept manches pour écarter le compatriote de Hicks, Stan Moody (WS-122), âgé de 17 ans. Il a remporté les trois premiers frames, avec un break de 120 dans le premier, et s'est imposé après que son adversaire a sauvé l'honneur.

Julien Leclercq (WS-68) n'est quant à lui pas parvenu à se qualifier pour le 2e tour (les 16e de finales) de la compétition. Le Liégeois de 20 ans s'est incliné face à l'Iranien Hossein Vafaei, 15e mondial, 4-3.

'The Belgian Beast' a très bien commencé la partie, signant un break de 54, mais a vu 'The Prince of Persia' revenir et prendre un avantage de 3-1. Avec des breaks de 139 et 64, Leclercq n'a rien lâché mais Hossein a finalement pris l'avantage dans le septième frame décisif, avec un break de 76.