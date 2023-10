Eredivisie - Louis van Gaal endosse un rôle de conseiller au sein de l'Ajax

"J'aimerais aider l'Ajax. Ma vie se déroule en grande partie au Portugal et cela se combine bien avec ce rôle de conseiller externe", a déclaré Van Gaal, cité dans un communiqué du club.

Géant historique du football européen, l'Ajax Amsterdam est aujourd'hui plongé dans l'une des crises les plus graves de ses 123 ans d'histoire, avec une 15e place en championnat, des dirigeants limogés et des supporters qui se déchaînent. Il faut remonter à l'exercice 1964/1965, lorsque l'icône Johan Cruyff venait de rejoindre l'équipe de jeunes de l'Ajax, pour trouver un pire début de saison pour le club.

Le Feyenoord Rotterdam a battu l'Ajax 4 -0 la semaine dernière dans le Klassieker qui a dû être achevé à huis clos à la suite des jets de feux d'artifices et fumigènes de supporters ajacides. Alors que l'Ajax avait limogé son directeur du football Sven Mislintat dimanche dernier, le club a annoncé mercredi le départ du président de son conseil de surveillance Pier Eringa.

"Louis van Gaal est connu comme l'un des entraîneurs de club les plus titrés de tous les temps, avec plus de vingt récompenses nationales et internationales", a souligné le club, dont la C1 1995.