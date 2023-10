Euro 2024 - Plus de 3 millions de demandes de billets dès les premières heures pour assister à l'Euro

Environ 1,2 million de billets sont proposés lors de cette première phase de vente pour assister aux 51 matches du championnat d'Europe, qui aura lieu du 14 juin au 14 juillet prochain. Il est possible d'en réclamer jusqu'au 26 octobre, puis un tirage au sort sera effectué pour les matches les plus demandés. En dehors des rencontres de la nation hôte, les demandeurs ne savent pas encore à quels matches ils pourront assister, étant donné qu'aucune autre équipe n'est encore qualifiée et que le tirage au sort des groupes aura lieu le 2 décembre.

"Nous sommes très satisfaits par le début de la campagne de vente" a indiqué le comité d'organisation à l'agence de presse allemande DPA. "Les demandes viennent d'Allemagne, mais aussi de 142 pays dans le monde". Une seconde campagne de vente aura lieu après le tirage au sort. Au total, 2,2 millions de tickets seront vendus, tous en format digital. Les prix vont de 30 euros, pour la catégorie la moins chère dans les matches de groupe, à 1.000 euros, pour la meilleure catégorie lors de la finale à Berlin.