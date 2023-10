Lancement d'une étude stratégique en vue d'un réaménagement de l'avenue Louise à Bruxelles

"Alors qu'elle a été dessinée pour être les 'Champs-Élysées' de Bruxelles, aujourd'hui, l'avenue Louise est principalement destinée à faire passer la circulation automobile. Nous voulons restaurer l'erreur historique des années 1950 et 1960 et refaire de l'avenue Louise un lieu commercial, agréable et un boulevard vivable: plus vert, plus sûr, plus calme, si possible avec moins de trémies de tunnel, avec de vraies rues cyclables renforcées par des filtres de circulation,...", a commenté la ministre bruxelloise de la Mobilité, Elke Van den Brandt (Groen), citée dans le communiqué de l'opérateur bruxellois.

Le masterplan en gestation a comme objectif de dégager de l'espace pour permettre le développement de la fonction de séjour de l'avenue, en cohérence avec les fonctions riveraines et en mettant à profit les articulations de l'avenue avec les espaces limitrophes (place Stéphanie, Jardins du Roi, abbaye de la Cambre, bois de la Cambre).

La Région bruxelloise entend renouer avec le caractère monumental de l'avenue et son rôle de grande promenade verte entre le Pentagone et le Bois de la Cambre et augmenter significativement les surfaces désimperméabilisées pour maximiser l'infiltration des eaux de pluie.

Il est enfin question de garantir un fonctionnement de l'avenue optimal pour tous les modes de transport (avec notamment une magistrale piétonne, une attention au réseau cyclable et au renforcement du transport public).

La réflexion se fera en concertation avec les communes concernées, la STIB, le SIAMU, la police, Bruxelles Environnement, Bruxelles Propreté, URBAN, BMA, etc.

Dès que les orientations stratégiques de l'avenue Louise auront été définies, une étude de réaménagement plus détaillée pourra être réalisée. Riverains et commerçants seront impliqués dans le processus. ?