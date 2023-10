Elections 2024 - Vincent Blondel et Armelle Gysen pour emmener la liste régionale des Engagés en BW

Vincent Blondel, enseignant et chercheur en mathématiques appliquées depuis vingt ans, recteur de l'UCLouvain depuis bientôt dix ans, a précisé mardi qu'il n'avait jamais eu de carte de parti. Il a été séduit par la méthode et le programme des Engagés, qui ont fait le choix d'une refondation et d'une réflexion en profondeur, avec également une véritable ouverture à la société civile. Il a indiqué qu'il se retrouvait pleinement dans les valeurs fondamentales défendues par les Engagés. Il portera notamment au sein du mouvement le combat pour l'enseignement, et pour l'évolution des comportements que nécessite l'évolution climatique.