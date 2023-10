L'épargne-pension et les warrants sont les avantages extra-légaux les plus populaires

L'épargne-pension et les options sur actions (warrants) sont les avantages extralégaux les plus populaires auprès des travailleurs, ressort-il d'une analyse du prestataire de services RH Acerta, menée auprès de 10.000 Belges. La popularité de la voiture de société et des jours de vacances supplémentaires est quant à elle en baisse.