Les PME bruxelloises plus nombreuses à envisager des licenciements au dernier trimestre

"Alors que les PME bruxelloises étaient les moins susceptibles de penser à des licenciements le trimestre dernier (seulement 6%), ce chiffre a maintenant plus que doublé (14%). Il faut remonter à avril 2020 et décembre 2022 pour voir la Région bruxelloise afficher des chiffres aussi élevés (16 et 15% respectivement). Cette augmentation est plus importante dans les secteurs de l'industrie et de la construction depuis le milieu de l'année dernière", relève Vassilios Skarlidis, conseiller PME chez SD Worx.