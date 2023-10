Ligue des Champions - La Real Sociedad domine le RB Salzbourg, Braga bat l'Union Berlin sur le fil

Les Basques ont idéalement lancé leur match à la Red Bull Arena. Mikel Oyarzabal, déjà proche d'ouvrir le score (6e) dans un face-à-face perdu avec Alexander Schlager, s'est rattrapé juste ensuite et a marqué du plat du pied gauche (7e). La Real a fait le break sur une contre-attaque conclue par Brais Mendez (27e), au terme d'un déboulé jusqu'à l'entrée de la surface.

Dans ce groupe D, la Real Sociedad avait tenu l'Inter en échec il y a deux semaines et est désormais en tête avec 4 points. Salzbourg, qui avait battu Benfica, se classe 2e avec 3 points. À 21h00, le duel entre les favoris du groupe opposera l'Inter, finaliste de l'édition 2023, à Benfica, deux fois vainqueur de l'épreuve.

Après avoir perdu chacun leur premier match contre le Real Madrid et Naples, l'Union Berlin et Braga avaient une chance de se relancer dans le groupe C en début de soirée à l'Olympiastadion. L'Union a d'abord pris le large, Sheraldo Becker inscrivant un doublé en 7 minutes (30e, 37e) avant que Braga, via Sikou Niakaté (41e) puis Armindo Bruma (51e), ne remette les compteurs à zéro. La décision s'est finalement faite dans les arrêts de jeu, André Castro (90e+4) retournant la situation sur une frappe à ras de terre.

Comme Naples et le Real (qui s'affrontent à 21h), Braga compte 3 points. Les Berlinois sont derniers du groupe.