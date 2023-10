Ligue des Champions - L'Antwerp ne devra pas être jugé sur le résultat final du groupe, pense Van Bommel

"Nous avons déjà réalisé notre rêve en nous qualifiant pour la Ligue des Champions", a expliqué Van Bommel, mardi, en conférence de presse. "Bien sûr, nous voulons aussi réaliser de belles prestations et prendre des points. A domicile, avec notre public derrière nous, quelque chose est toujours possible. Nous avons tous de l'ambition. Mais demain, la victoire ne sera pas évidente."

"Nous avons trois adversaires du top dans notre groupe", a poursuivi Van Bommel. "Barcelone semble bien engagé pour la première place. Le Shakhtar et Porto ne sont peut-être pas les noms les plus attrayants, mais ce sont des clubs du top absolu dans leur pays. Nous ne devrions pas être jugés si nous ne terminons pas troisièmes. Cela signifierait que vous nous considérez comme une équipe expérimentée en Ligue des Champions, qui sait exactement ce qu'il faut faire. Alors qu'au contraire, ce noyau a très peu d'expérience au plus haut niveau."

Van Bommel ne sait pas trop à quoi s'attendre du Shakhtar Donetsk. "Nous avons vu plusieurs matchs, et ils n'ont pas joué défensivement. Mais c'est la Ligue des Champions, et un match en déplacement. Un style de jeu peut donc changer. Tu le vois déjà en championnat", a souligné l'entraîneur en référence au partage 0-0 contre La Gantoise.

Jacob Ondrejka, blessé de longue durée, n'est pas disponible, tout comme Sam Vines, pas enregistré après une erreur administrative. Ritchie De Laet souffre du genou et ne s'est pas entraîné mardi matin.